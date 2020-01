Modigliani a cent'anni dalla sua morte: Ossimoro Art Gallery propone una collettiva per "Modì"

Amedeo Clemente Modigliani , simbolo dell’artista Bohèmien, con la sua pittura basata sul disegno lineare e la purezza arcaica delle sue sculture, è uno dei più grandi artisti del ventesimo secolo. Le sue opere si riconoscono facilmente per i colli lunghi ed affusolati, i volti stilizzati e il suo modo “unico” di rappresentare gli occhi, spesso allungati, bui o piuttosto vitrei, ma non si ha mai l’impressione che le sue figure non abbiano uno sguardo.

Un’interpretazione data a questa sua peculiarità pittorica racconterebbe come Modigliani non dipingesse mai gli occhi delle sue modelle, almeno finché non fosse in grado di capirne l’animo.