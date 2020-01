"CasaPound: raccolte alimentari per chi è in difficoltà. Rossino: "Prima gli italiani"

"Siamo soddisfatti e entusiasti per la risposta dei cittadini - dichiara Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound - che, con la loro generosità, hanno permesso di raccogliere decine di chili di alimenti a lunga conservazione, principalmente pasta, legumi, tonno, latte, biscotti e molto altro ancora. Questa è l’ennesima dimostrazione di solidarietà da parte degli italiani per gli italiani. Come ogni mese il cibo raccolto verrà distribuito alle oltre 50 famiglie italiane che aiutiamo, perché per noi dire ‘prima gli italiani’ non è un reato".