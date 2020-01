Barriera Nizza, controlli congiunti di polizia, vigili e Asl: sanzioni per oltre 25mila euro

Nella serata del 9 gennaio, poliziotti, municipale e Asl Sian di Torino hanno effettuato controlli mirati ad alcune attività che hanno sede nei quartieri San Salvario e Millefonti.

All'interno di un minimarket di corso Bramante, proprietà di un quarantunenne bengalese, sono stati sequestrati 12,5 kg di pesce e carne in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti si trovavano, infatti, riposti nel congelatore in buste aperte, non alimentari e prive di qualsiasi etichettatura.

I vigili hanno riscontrato diverse violazioni di natura amministrativa: frigoriferi privi del controllo della temperatura, mancanza dei cartelli di divieto di fumo e di avviso di area sottoposta a videosorveglianza, mancata esposizione sui prodotti dell’indicazione dei prezzi per unità di misura e senza alcun piano autocontrollo Haccp. Per tale ragione, sono state elevate sanzioni per una somma di oltre euro cui si sono aggiunti 1.000 euro per altre irregolarità accertate dell’Asl Sian ha elevato sanzioni pari a

All’interno di un secondo locale di vicinato ubicato in via Baretti, è stata accertata e contestata la vendita, dopo le ore 24, di alcolici in contenitori di vetro. Il titolare, un bengalese di 32 anni, è stato sanzionato per quasi

Da ultimo, un venticinquenne di nazionalità guineana, controllato in Largo Saluzzo, trovato in possesso di una decina di grammi di marijuana, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio sono state controllate altre 4 caffetterie, in piazza Bengasi, via Passo Buole, via Genova e via Nizza. Perquisiti anche 2 mini market; all’interno di uno di questi, la polizia municipale ha riscontrato illeciti amministrativi relativi alla mancanza di un piano di autocontrollo basato sui principi del sistema Haccp irregolarità igienico sanitarie per oltre 2.000 euro.

Complessivamente, le persone identificate durante il controllo sono 55, 20 delle quali straniere; per tre di loro, non in regola con la normativa sull’immigrazione, sono state avviate le procedure volte all'espulsione dal territorio nazionale. Otto gli esercizi commerciali sottoposti a controllo e oltre 25.000 euro le sanzioni comminate.