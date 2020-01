Ruba due smartphone e nasconde i blister in frigo: sorpreso dai vigilianti

Personale del negozio di tecnologia ubicato nel centro commerciale 8Gallery aveva notato il giovane aggirarsi in modo sospetto nel reparto frigoriferi del punto vendita. Poco dopo, gli addetti avevano verificato la presenza, all’interno di un frigorifero in vendita, di due blister, forzati e aperti, di due telefoni smartphone. Quando il giovane, un ventenne rumeno, è stato fermato dopo aver superato le barriere antitaccheggio, si è dimenato per garantirsi la fuga.

Gli agenti della Squadra Volante intervenuti lo hanno arrestato per rapina. Lo straniero si era impossessato di due smartphone del valore di 1.200 euro ciascuno.