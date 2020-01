Trentenne arrestato per rapina, il suo complice fugge e travolge una cliente

Entrano in centro commerciale di via Lagrange, prendono dei capi di abbigliamento, tolgono l’antitaccheggio e li indossano per rubarli ma il personale di sicurezza li ferma. Ne nasce una colluttazione e uno dei due ladri per garantirsi la fuga travolge un’anziana cliente che cade rovinosamente per terra.

Gli agenti della Squadra Volante arrestano per rapina uno dei due rei, un cittadino marocchino di 31 anni, già gravato da precedenti di polizia. Lo straniero indossava il giubbotto precedentemente rubato, privo dell’antitaccheggio ma con ancora apposto il cartellino di vendita dell’antitaccheggio. La donna travolta dall’uomo in fuga, soccorsa, verrà poi trasportata in codice verde in ospedale in forte stato di agitazione.