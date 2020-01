Sanità, Gallo e Salizzoni (PD): "Da Aimar nessuna novità e nessuna visione"

“Nessuna novità, nessuna decisione, nessuna visione”: così Raffaele Gallo (consigliere regionale Pd) e Mauro Salizzoni (vice Presidente del Consiglio regionale), commentano le dichiarazioni del neo direttore regionale alla Sanità, Fabio Aimar. “Aimar è coerente con il suo assessore. Nessun elemento di novità era emerso da Icardi nel corso del recente Consiglio regionale aperto, e nessuna novità emerge nell’ampia intervista del nuovo direttore generale. Che, anzi, in molti passaggi conferma la bontà della politica sanitaria della Giunta Chiamparino, dalle case della salute agli ospedali. Quelle scelte dovrebbero essere portate a regime e rafforzate, invece Icardi e Aimar si limitato a chiedere ai direttori generali di contenere i costi e non perdono occasione di demolire ai capisaldi della sanità pubblica”.

“Per il Pd i privati non sono dei nemici. Ma i privati non possono sostituirsi al pubblico, devono concorrere ad aumentare l’offerta complessiva della sanità sotto l’indirizzo e il controllo del pubblico. Altro è dare via libera a pronto soccorso privati o lasciare ai privati la gestione di interi reparti dentro ospedali pubblici. Scelte sulle quali occorre prudenza ed un serio confronto. Né basta riversare sui direttori esigenze organizzative e di contenimento dei costi ma servono atti di indirizzo politico e organizzativo del sistema nel suo complesso. Insomma, ci vuole una visione ed è evidente che su questo la Giunta Cirio è latitante. Ma sulla sanità servono decisioni e non si può più aspettare”.