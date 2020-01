Gli operatori del Sant'Anna scrivono alla professoressa Todros: “Ecco perché vogliamo salvare l’identità dell’ospedale”

“Gentilissima professoressa, le scriviamo anzitutto perchè tutti noi teniamo alla salute delle Donne e dei Neonati della nostra Regione”. A scriverlo, rivolti alla dottoressa Tullia Todros, ex direttore di una struttura complessa del Sant'Anna, sono – tramite una lettera aperta – Maria Grazia Baù e Michele Cutrì, rispettivsamente dirigente sindacale e coordinatore della UIL FPL della Citta' della Salute di Torino, e Alessandro Buttiglieri, dirigente sindacale Aaroi.



“Come Operatori e Operatrici del Sant'Anna – scrivono - eravamo rimasti molto colpiti dal totale disinteresse della Giunta Regionale precedente nei confronti del nostro Presidio, che riteniamo tuttora un orgoglio per la popolazione torinese e per la nostra Regione, e dalla conseguente deliberazione del Progetto che ci vedeva ridotti ai minimi termini e prevedeva tagli di posti letto dedicati all'ostetricia da 140 a 50 letti, per un‘attività che tuttora ci vede coinvolti in più di 6.900 nascite/anno, collocando il nostro ospedale al primo posto della classifica italiana per numerosità ed eccellenza nell’assistenza al parto”.

“La diretta conseguenza dell’attuazione del Progetto di cui sopra così com’è comporterebbe una netta separazione dei percorsi di fisiologia e patologia ostetrica che non è attuale, nè attuabile, nè accettabile alla luce delle linee guida nazionali. Per di più nel Progetto non si fa chiarezza sul numero di letti di Ginecologia (pare 24 posti letto comprendenti tutta la ginecologia benigna, oncologica, gli interventi per tumore mammario, l'uroginecologia) cui attualmente sono dedicati circa 97 letti. A questo proposto ricordiamo che anche per l'Oncologia Ginecologica siamo stati classificati tra i primi centri italiani per casistica”.

“Riteniamo inoltre importante sottolineare che sono state trascurate completamente dal Progetto tutte le attività ambulatoriali subspecialistiche , di cui molte sono considerate Centro di Riferimento e di Eccellenza non solo regionale, ma anche Nazionale, compreso il Centro di Ecografia Ostetrica e Ginecologica e di Diagnosi Prenatale”.

“Non possiamo che essere stupiti – concludono - dal fatto che si possa pensare di accettare e sostenere l’idea di trasformare una grande istituzione come il Sant’Anna , struttura di riferimento per le donne e i neonati , grazie anche alla numerosità e alla concentrazione della casistica, semplicemente in un Reparto di Ostetricia e Ginecologia, seppur di alta complessità ma di dimensioni contenute, da trasferire nel nuovo Parco della Salute come previsto dal progetto della precedente Giunta regionale.

Ci spiace anche che colleghi, molto esperti e autorevoli nei loro campi di interesse, pensino di omogeneizzare le proprie rispettive esperienze con quelle necessarie al nostro specifico settore, altrettanto meritevole di rispetto, per il quale, grazie ad anni di lavoro e studio, abbiamo costruito un modello di attività che coniuga l’attenzione alle grandi patologie con la cura della fisiologia e dell’umanizzazione e che è preso ad esempio di buona pratica clinica”.

“Le nostre idee sono condivise e sostenute da molte Associazioni di Donne e di Pazienti e ricordiamo che è in corso una raccolta di firme per la difesa del Polo Materno-Infantile , lanciata a giugno 2019, arrivata a più di 136.000 firme che continua ad aumentare. Come Lei certamente ricorda al Sant’Anna operano medici, ostetriche , infermieri e personale amministrativo che si adoperano per la tutela della salute delle Donne e dei Neonati, con il massimo sforzo e con risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale che certamente non vorrebbero vedere compromessi per la ridotta possibilità di elevata qualificazione e specializzazione.

Saremmo lieti che anche Lei ci aiutasse a difendere un modello di cura delle donne e dei neonati che è stato frutto di anni di investimento culturale e lavorativo e che si è dimostrato vincente.

Le rinnoviamo quindi un invito a non sostenere la frammentazione delle nostre Strutture Ospedaliere che finirebbe, a nostro avviso, per danneggiare le prospettive di cura e di salute delle Donne e dei Neonati”.