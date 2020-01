Un Natale generoso per gli anziani di Mirafiori: oltre 600 euro donati alle attività nel quartiere

Ammonta a 654 euro il dono trovato sotto l'albero di Natale a favore del progetto “Essere anziani a Mirafiori Sud”. La raccolta fondi realizzata durante le feste dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori si è conclusa pochi giorni fa, in tempo per inaugurare il 2020 all'insegna della solidarietà e condivisione. "Grazie a tutti coloro che quest’anno, a Natale, hanno scelto di regalare agli anziani di Mirafiori l’opportunità di passare un altro anno insieme - ringraziano i promotori -, rimanendo attivi, autonomi e in salute, diventando di giorno in giorno una risorsa per se stessi e per il quartiere".

Il calendario di appuntamenti riparte quindi oggi, lunedì 13 gennaio, con il secondo appuntamento dell’iniziativa “Pomeriggi della Salute”, questa volta inerente la malattia di Parkinson. A cura del dott. Carlo Alberto Artusi, SC Neurologia 2, Ospedale Molinette, Città della Salute e della Scienza di Torino. In collaborazione con Associazione Italiana Parkinsoniani Onlus – Sezione Torino. Dalle 15 alle 17 presso la Sala Consiglio della Circoscrizione 2 (strada Comunale di Mirafiori 7). Partecipazione libera e gratuita.

Di seguito il programma completo fino a fine mese.

Giovedì 16 gennaio alle ore 10.45: Visita guidata alla Sinagoga di Torino. Un percorso sui principali caratteri della sinagoga e della vita ebraica, con approfondimenti sulla storia e la sede della Comunità Ebraica locale. Appuntamento alle 10.30 all’ingresso in via San Pio V 12. Costo: 5,00 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Martedì 21 gennaio dalle 16.00 alle 17.30 in via Morandi 10/A: I Classici del Martedì – I paladini di Francia. Lettura ad alta voce a due voci di brani tratti dal poema epico cavalleresco sui paladini di Carlo Magno. A cura di Maria Grazia Liquori e Michela Di Chio, Biblioteca Civica Cesare Pavese. Partecipazione libera e gratuita.

Martedì 28 gennaio dalle 17.00 alle 20.00 in via Morandi 10/A: Pronto Serenità: soluzioni per le famiglie. Servizio per le famiglie che si occupano di un anziano malato o non autosufficiente o con patologia di Alzheimer. Fornisce informazioni e supporto nella ricerca di soluzioni di cura e di assistenza domiciliare personalizzate. A cura di Cooperativa Solidarietà. Servizio gratuito su appuntamento (numero verde 800 980254 il lunedì, mercoledì e venerid dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00).

Venerdì 10, 17, 24 e 31 gennaio dalle 9.00 alle 11.00 alla Casa nel Parco (via Panetti 1 angolo via Artom): Corso base di smartphone. Per principianti. Un corso per imparare le funzioni più utili dei telefonini di ultima generazione e per usare in modo autonomo e sicuro il telefonino nello svolgimento di semplici attività quotidiane. A cura di Paolo Pelleri, insegnante di smartphone. Tessera Mirafiori Insieme: 10,00 euro o 10 ore di volontariato. Iscrizione obbligatoria.

Tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 11.30 alla Locanda nel Parco (via Panetti 1 angolo via Artom): Ginnastica dolce per la mente. A cura di Lisa Ardenghi, dottoressa in psicologa e gametrainer. Contributo per la partecipazione: 5 euro per 4 incontri, 9 euro per 8 incontri, 18 euro per 16 incontri, 25 euro per 24 incontri. Incontro di prova gratuito. Iscrizione obbligatoria.

Tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 9.30 alle 11.00 al Parco Colonnetti: Gruppi di cammino. Passeggiate all’aria aperta condotte da un istruttore in compagnia di amici, familiari e vicini di casa. A cura di UISP Torino. Appuntamento alle 9.30 davanti al Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7). Contributo per la partecipazione: 5 euro per 8 incontri – 10 euro per 16 incontri – 14 euro per 24 incontri – 25 euro semestrale - 40 euro annuale. Incontro di prova gratuito. Iscrizione obbligatoria.

Tutti i venerdì a partire dalle 15.00 alle 17.00 alla Locanda nel Parco (via Panetti 1 angolo via Artom): Fai da te fatto insieme. Knitting Point Cafè per il lavoro a maglia e uncinetto in compagnia di un’esperta e di amici, familiari e vicini di casa. Per chi sa già lavorare a maglia e all’uncinetto. A cura di Mihaela Mates, Mykyta Lab. Tessera Mirafiori Insieme 10,00 euro o 10 ore di volontariato presso la Casa nel Parco.