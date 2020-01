Amazon guarda alle donne di talento: seconda edizione per le borse di studio dedicate a chi innova

Amazon punta sulle giovani di talento. E rinnova il suo impegno. Sono al via infatti i bandi per le borse di studio Women in Innovation ideate dal colosso dell'e-commerce per aiutare giovani donne provenienti da contesti meno avvantaggiati ad inserirsi nel mondo dell’innovazione e della tecnologia. E Torino, tramite il Politecnico, è una delle tre città in Italia scelte per partecipare a questa iniziativa (le altre sono Milano, sempre con il Politecnico e Roma, con l'Università di Tor Vergata).

Per quanto riguarda Torino, per concorrere le candidate devono aver effettuato la prima immatricolazione al sistema universitario nell'anno accademico 2019/2020 al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Informatica (Computer Engineering) presso il Politecnico di Torino, aver conseguito almeno 20 CFU, utili al conseguimento del titolo, alla data del 29/02/2020, e aver riportato una media pesata degli esami utili al conseguimento del titolo non inferiore a 26/30.

Amazon Women in Innovation fa parte del progetto Amazon in the Community, a supporto della crescita delle nuove generazioni nel mondo digitale, e consiste in un finanziamento di 6.000 euro all’anno, per tre anni, a tre studentesse da altrettanti atenei italiani. Oltre a supportare economicamente le studentesse, Amazon metterà a disposizione un mentore per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro, come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro in Amazon o in altre aziende.