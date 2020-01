Villar Perosa, perde il controllo della vettura per un malore e provoca un incidente

Incidente tra tre vetture alle prime luci di questa mattina a Villar Perosa, sulla strada regionale 23, all'altezza della rotonda per San Germano Chisone.

Il conducente di una Matiz, un 61enne di San Secondo Pinerolo, probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo della sua auto. Il veicolo è andato a scontrarsi con una DRS8 vuota parcheggiata a bordo strada e successivamente con una Fiat Grande Punto, condotta da un 47enne di Villar Perosa, che viaggiava in direzione di Pinerolo.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Pinerolo: il 47enne è stato dimesso riportando delle ferite lievi, mentre il guidatore delle Matiz è rimasto in osservazione ma non è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del Radiomobile di Pinerolo.