C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Val di Susa

VENERDÌ 17 GENNAIO

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Il mio capolavoro

Nuova edizione della rassegna "Cineclub", realizzata dall'associazione 35 mm di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Almese. Oggi al cinema Magnetto (via Avigliana 17) alle ore 18.30 e alle ore 21.15 “Il mio capolavoro”.

BARDONECCHIA

Conferenze e convegni

Solo 3 parole: cuore, amore, defibrillatore!

Alle 20:30 al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) serata informativa "Solo 3 parole: cuore, amore, defibrillatore!".

Proposte outdoor

Ski alp night

Ski alp night. Partenza dagli impianti di frazione Melezet alle ore 18. Sci alpinismo, merenda sinoira e la magia della montagna di notte!

Quota di iscrizione 10€ comprensiva di merenda sinoira.

Iscrizioni: gare@bardonecchiaski.com o direttamente sul posto.

BUSSOLENO

Conferenze e convegni

Presentazione corsi CAI

Alle 21 nella sede CAI (borgata Grange 20) presentazione dei corsi organizzati dalla scuola "Carlo Giorda".

SAUZE D'OULX

Cultura popolare

Festa di Sant’Antonio Abate

Una borgata in festa per il suo santo patrono. La frazione Jouvenceaux si riunisce alla sua storica cappella per festeggiare il patrono Sant’Antonio Abate. Alle 18 è in programma la Messa celebrata per la prima volta da don Giorgio Nervo, in qualità di parroco di Oulx, da cui dipende storicamente la cappella di Sant’Antonio in Jouvenceaux. Al termine della Messa segue un momento di festa comunitaria.





VENERDÌ 17, SABATO 18 e DOMENICA 19 GENNAIO

BARDONECCHIA

Proposte outdoor

Sci, sci alpinismo e racchette

Proposte delle Guide Alpine Valsusa.

Scialpinismo

Sabato 18 e domenica 19 gennaio gite di scialpinismo facile e più impegnativa con destinazione da definirsi giovedì.

Sci fuoripista - freeride su richiesta tutti i giorni uscite di mezza giornata e giornata intera.

Racchette da neve

Venerdì 17 gennaio escursione serale (20:30-23) sotto una luna splendente anche se non più piena.

Sabato18 gennaio escursione con pranzo in rifugio (giornata intera). Prova le ciaspole (ore 10-12).

Domenica 19 gennaio escursione di mezza giornata (9-12:30) nei boschi dello Jafferau (si usa la telecabina).

"La neve, che magia!". Escursione per bambini dai 5 anni e adulti curiosi alla ricerca dei segreti scritti sulla neve: tracce di animali, alberi dormienti e non (ore 14-16).

Prenotazioni: tel. 012296060 - info@guidealpinevalsusa.com.

SESTRIERE

Eventi sportivi

Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile

Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile. Due giorni di sfide, emozioni e divertimento con le regine dello sci sulla pista Kandahar Giovanni A. Agnelli. Si apre sabato 18 gennaio con lo Slalom Gigante mentre domenica 19 gennaio fa il suo debutto nel circo bianco il Parallelo di Slalom Gigante.

Programma:

venerdì 17 gennaio "Ski World Cup Opening Party" alle ore 19.30 a Casa Eccellenze - Qualitaly in via Louset, luogo che sarà poi operativo e aperto al pubblico sia il sabato che la domenica proponendo una serie di degustazioni delle eccellenze enogastronomiche di Langhe, Monferrato e Roero. In serata, dalle 23.30, l'esclusivo disco party alla mitica discoteca Tabata è una tappa imperdibile per chi ama tirare tardi la notte.

Sabato 18 gennaio dalle ore 9.00 aprono le strutture hospitality delle aziende sponsor dell'evento dislocate tra Piazza Fraiteve e il parterre di arrivo piste. Alle ore 11.00 parte la prima concorrente impegnata nella prima manche dello Slalom Gigante con la seconda frazione che parte alle 14.05. Al termine si tiene una prima premiazione floreale nell'area di arrivo. L'intrattenimento del pubblico sulle piste è a cura dello Snow Village by Radio GRP.

Nel pomeriggio dalle ore 17.00 il baricentro dell'evento si sposta in Piazza Fraiteve con gli Alpini che distribuiscono vin brulé mentre vengono offerte degustazioni di cioccolato agli stand di ChocoMoments. Il tutto per scaldare il pubblico in vista delle premiazioni ufficiali dello Slalom Gigante (alle 18.00) e della passerella di presentazione delle atlete impegnate la domenica nel Gigante Parallelo (18.15) seguita dalla spettacolare performance del Laser Show e dalla Fiaccolata dei Maestri delle Scuole di Sci che scatta alle 19.15 dalla pista Sises 2 che ospita anche lo show del Video mapping.

Ad affiancare il programma sportivo del sabato una serie di appuntamenti per tutti i gusti: Coffee Experience allo Chalet Vergnano e intrattenimento by Oberalp in via Louset (16.30); "Truffle Experience" a Casa Eccellenze via Louset (17.00); Ostriche & Champagne presso l'Officina Bar in Piazza Fraiteve (17.30). E poi ancora il Dinner Music Show al Kovo Pub (20.30) e la World Cup Night alla discoteca Tabata (23.30).

Domenica 19 gennaio dalle ore 8.00 aprono lo Snow Village e l'area hospitality al parterre. Dalle 9.15 di svolgono le qualifiche del Parallelo con la gara che scatta alle 11.45 seguita dalla premiazione ufficiale al parterre di arrivo. Il tutto accompagnato dall'intrattenimento a cura dello Snow Village di Radio Grp. Nel pomeriggio dalle 13.00 spazio all'Après Ski - End World Cup alla Gargote Fashion Café e, dalle 14.00, all'Après Ski & tasting - End World Cup a Casa Eccellenze – Qualitaly.





SABATO 18 GENNAIO

ALMESE

Attività per bambini e famiglie

Nuvole di legno

Nella biblioteca civica “Giorgio Calcagno” tornano i laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, promossi e realizzati in collaborazione con l’Unitre. Gli appuntamenti con la creatività e l’immaginazione si tengono ogni sabato mattina, dalle 10 alle 12, nella sede della biblioteca (via Roma 4). Oggi “Nuvole di legno”, con Silvia Simone (dai 5 ai 12 anni).

BARDONECCHIA

Teatro e cinema

Scena 1312: Attenti al gorilla vol. 2

Stagione musicale e teatrale di Scena 1312. Oggi alle ore 21:00 al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) "Attenti al gorilla vol. 2" | Accademia dei Folli. Ingresso a pagamento.

BUSSOLENO

Teatro e cinema

L'ultima cena

Una nuova stagione teatrale, dedicata a scuole e famiglie, al teatro don Bunino (piazza Cavour 1). Oggi alle ore 16 "L'ultima cena". Ingresso: 5€. Dai 4 ai 12 anni.

GIAGLIONE

Cultura popolare

Festa di Sant’Antonio Abate

Ore 10:30 Messa in borgata Sant'Antonio e pranzo sociale dell'Associazione Agricola di Giaglione in occasione della festa di Sant'Antonio Abate.





DOMENICA 19 GENNAIO

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Scene: La favola del flauto magico

Scene, nuova stagione culturale con concerti, spettacoli multidisciplinari e teatrali. Oggi alle 16 al teatro Fassino (via IV Novembre 19) “La favola del flauto magico”, family concert con il Teatro della Tosse. Tamino e Pamina, la Regina della Notte e Sarastro, Papagena e Papageno, rinascono sotto forma di burattini per continuare a divertire e a commuovere con le loro avventure. Un particolare allestimento del Flauto Magico che segna l'incontro sulla scena tra i burattini di Emanuele Luzzati e Bruno Cereseto e la musica di Mozart, suonata e cantata dal vivo da un ensemble di musicisti, attori e cantanti lirici che eseguono le principali arie e duetti del capolavoro. Ingresso 5 euro.

BARDONECCHIA

Proposte outdoor

Giornata CAI sulla neve

Giornata di sicurezza su terreno innevato per i soci CAI tenuto dagli istruttori della scuola "Carlo Giorda" per approfondire le conoscenze sull’uso Artva e sul soccorso in valanga. Artva digitale personale obbligatorio.

Partecipazione gratuita.

Iscrizione obbligatoria (dal 15 dicembre al 15 gennaio): giornata_neve@scuolacarlogiorda.it.

BUTTIGLIERA ALTA

Cultura popolare

Festa di Sant'Antonio Abate

In occasione della festività di Sant'Antonio Abate si tiene la XIV edizione della "Benedizione degli animali, dei prodotti della terra e dei mezzi agricoli” alla Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, con la partecipazione del coro "Meloditre" dell'Unitre di Buttigliera Alta, diretto dal maestro Lorenzo Belletti. Programma:

ore 10:45 raduno alla Precettoria.

Ore 11:15, Messa officiata da don Franco Gonella, parroco di Buttigliera Alta e Rosta, con benedizione dei pani e dei prodotti agricoli.

Ore 12:15 benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, nello spazio antistante la Precettoria.

Manifestazione realizzata con il concorso della Fondazione Ordine Mauriziano, dei Comuni di Buttigliera Alta e di Rosta, dell'Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano e della Coldiretti di Rosta - Buttigliera Alta.

Visite guidate al patrimonio culturale

Gli animali e le piante della valle

Alla Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso alle 10.00 e alle 15.30 è prevista la visita narrata a due voci "Gli animali e le piante della valle" alla scoperta degli animali e delle piante raffigurati tra le sculture e gli affreschi di Sant'Antonio di Ranverso. Nel giorno in cui si celebrano i festeggiamenti per Sant'Antonio Abate, un modo nuovo per approfondire i legami tra gli splendidi apparati decorativi della chiesa, del portico e dei portali e gli elementi naturalistici della valle di Susa, senza dimenticare i valori simbolici e magici di alcune figure.

A cura di Serena Fumero e Laura Grandin, guida naturalistica.

Prenotazioni: tel. 0119367450 - ranverso@ordinemauriziano.it.

CASELETTE

Cultura popolare

Festa di Sant'Abaco

Festeggiamenti per Sant'Abaco. Programma:

ore 10:30 celebrazione Messa al santuario con benedizione e distribuzione dei "caritin".

Ore 16 al salone polivalente "Cav. Mario Magnetto" XLVII concerto di Sant'Abaco del Corpo Musicale di Caselette diretto dal maestro Giorgio Bunino dedicato come da tradizione alla madrina, al padrino e a tutti i caselettesi.

Ore 21 al salone polivalente "Cav. Mario Magnetto" serata di ballo liscio con l'orchestra "Gruppo 2 La Spensierata" organizzata dal Corpo Musicale di Caselette.

CHIOMONTE

Cultura popolare

Festa patronale di San Sebastiano

Festa patronale di San Sebastiano. Programma:

Ore 11 Messa. Ballo della Puento in piazza della Chiesa.

Ore 14:30 sfilata della Puento con partenza da piazza Balp de Roche Brune.

Ore 21 alla polisportiva "Amici di Chiomonte" ballo con l'orchestra "Gli Smeraldi".

Proposte outdoor

Ciaspolata

Alle 9:30 ciaspolata accompagnata da Pian Del Frais a Chiomonte per assistere alla festa patronale di San Sebastiano. Organizzano APS PRO FRAIS e Chiomonte SPORT Academy.

SUSA

Musica e spettacolo

Ricordando Giampy

Il gruppo vocale strumentale Sant'Evasio organizza per le ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Evasio, il concerto "Ricordando Giampy".

Per aggiornamenti e dettagli consultare il sito www.vallesusa-tesori.it