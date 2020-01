Dal Piemonte parte la lotta a Plastic Tax e Sugar Free

«Un documento comune, da presentare in conferenza Stato-Regioni, per riaprire il dialogo con il governo e tentare di ridurre quanto più possibile gli effetti nefasti della "plastic tax" e della "sugar tax", che rischiano di mettere a repentaglio migliaia di posti di lavoro in Italia in Piemonte». E’ questa la proposta dell’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, emersa dal tavolo convocato nella sede istituzionale di via Magenta, a Torino, con i rappresentanti del settore beverage, le imprese, le associazioni di categoria e le parti sociali.

Al tavolo erano presenti tutte le più importanti realtà piemontesi, ma non solo: gruppo San Benedetto, acqua Sant’Anna, Pian della Mussa, Lauretana, Fonti Alta Valle Po, Pontevecchio, fino alla Coca-Cola Italia. Erano inoltre presenti Confindustria Piemonte, Confindustria Cuneo, Unione Industriale di Torino, Cuneo e Biella e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Ad illustrare la situazione generale e le criticità sono stati i rappresentanti delle associazioni di categoria «Mineracqua» e «Assobibe».

Il Piemonte, con oltre 2,8 miliardi di litri di acqua minerale imbottigliati nel 2018 e ben 27 concessioni attive, rappresenta un terzo dell’intero mercato Italiano. Un settore che vale oltre 500 milioni di euro e un giro d’affari altrettanto importante per l’indotto piemontese, occupando oltre 1000 lavoratori diretti e altri 4000 tra indotto e stagionali.

Per Ettore Fortuna, vice presidente di Mineracqua, «queste misure porteranno a una flessione del mercato del 7-8 per cento, che arriverà al 20 per cento per chi produce e imbottiglia bevande dolci. Il tutto in un mercato che è già in flessione da anni». «Una riduzione dei consumi - ha aggiunto - che è avvenuta in un contesto in cui il prezzo medio al litro è il più basso d’Europa». (10-11 centesimi al litro contro una media Ue di 22 centesimi). «Un contenitore di plastica - ha ricordato Fortuna - è 4-5 volte più sostenibile del vetro e 5 volte più di una lattina. A differenza della plastica il vetro si produce infatti in altoforno, e impatta decisamente di più per il trasporto, visto il suo peso. In Italia, è stato rimarcato, abbiamo 130 aziende che imbottigliano, titolari di 280 marchi ed etichette». Fortuna ha anche annunciato che è in corso uno studio legale per valutare l’eventuale incostituzionalità dell’imposta.

Per David Dabiankov, direttore di Assobibe, «queste tasse colpiranno dal 15 e il 20 % del bilancio delle aziende, centinaia di milioni di euro. E’ necessario un ripensamento per facilitare la crescita e l’occupazione. Queste due misure rendono ancora più difficile per le aziende investire e per i lavoratori trovare lavoro o mantenerlo aumentiamo la difficoltà di tutto il sistema Paese e non solo del nostro sistema produttivo, compreso indotto e filiera».

Altro aspetto segnalato dalle associazioni di categoria è «l’impropria dequalificazione dell’acqua minerale e la sua equiparazione all’acqua del rubinetto. Si tratta di due prodotti differenti. L’acqua del rubinetto - seppur ovviamente potabile - manca della purezza originale dell’acqua minerale, che viene imbottigliata e sigillata alla fonte. Non solo. Il legislatore ha pensato a tassare plastica e zucchero, trascurando l’educazione civica e la raccolta differenziata».

Tutte le aziende presenti hanno confermato di aver bloccato investimenti e assunzioni e in alcuni casi i lavoratori a tempo determinato non sono stati confermati. L’impatto è drammatico. Soltanto il gruppo San Benedetto, che fattura circa 700 milioni di euro, ha dichiarato che subirà un aumento di spesa di 105 milioni di euro.

Nell’incontro è stato evidenziato che le due imposte dovrebbero garantire allo Stato circa 568 milioni di euro che andranno a gravare su un settore che porta al Paese un valore aggiunto di 2miliardi 300 milioni. Danari che, a causa della contrazione del mercato, rischiano di essere drasticamente ridotti, vanificando, di fatto, gran parte delle previsioni di incasso per l’erario.

I sindacati hanno sottolineato la necessità di tutelare l’occupazione, senza dimenticarsi del problema ambientale e individuando strumenti alternativi per ridurre l’inquinamento, come una maggiore educazione alla raccolta differenziata che oggi non è ancora entrata nella cultura dei consumatori.