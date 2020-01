A Torino il 17 e 18 gennaio il convegno cardiologico Heart and Rhythm

Venerdì 17 e sabato 18 gennaio grandi esperti cardiologi si incontrano a Torino per la prima edizione di Heart and Rhythm.



Il meeting è un importante aggiornamento sulle ultime novità cardiologiche del Piemonte: i dati a livello locale evidenziano che la Regione è prima in Italia per interventi in caso di coronaropatia. Tra i temi che verranno affrontati, in ambito cardiologia e cardiologia interventistica, si evidenziano le novità farmacologiche con la terapia ipolipemizzante, l’intervento del Presidente GISE con i nuovi outcome in tema TAVI, l’elettrofisiologia con numerosi casi clinici e i nuovi farmaci dall’Aifa per combattere il colesterolo.



Il coordinamento scientifico di Heart and Rhythm è a cura di Ferdinando Varbella, Direttore della Cardiologia dell’ospedale degli Infermi di Rivoli e del Dott. Giuseppe Musumeci, che da febbraio sarà il nuovo direttore della Cardiologia all’Ospedale Mauriziano.