Portas (Moderati): “Mai coi Cinque Stelle: lo diciamo da anni e lo ribadiamo oggi”

Questa posizione non è cambiata e non cambierà, soprattutto alla luce dei danni da loro provocati alla Città di Torino: abbiamo perso le Olimpiadi e il Salone dell’auto e rischiato di perdere i lavori per la Tav, comunque drammaticamente rallentati. Il Movimento Cinque Stelle non è un alleato credibile né affidabile, motivo per cui non ho votato né la nascita di questo Governo, né la Legge di Bilancio” - dichiara l’on Giacomo Portas, leader dei Moderati, che prosegue -: “I Moderati sperano vivamente che il PD cambi idea rispetto a quest’alleanza innaturale e preservi il centrosinistra, che lavora da anni sui territori di tutta Italia. Se così non fosse, saremmo costretti a trarre le nostre negative conclusioni.”