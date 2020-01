Docenti e genitori in protesta sotto il Comune: "Basta tagli nei nidi e materne di Torino" [FOTO e VIDEO]

A portare in piazza nuovamente docenti - insieme a mamme, papà e bambini - diversi motivi. In primis il taglio "scellerato" di 15 sezioni in 14 scuole materne a partire dell'anno scolastico 2020-2021. A scomparire saranno due sezioni dell'asilo di via Paisiello 1, più una sezione a testa negli asili di via Gioberti, piazzetta Jona, via Romita, via Brissogne, strada dei Ronchi, via Barletta, via Braccini, via Moretta, via Monte Cristallo, piazza Manno, via Varallo, via Paoli e via Croce.