Scuola Silvio Pellico, il Tar respinge il ricorso contro il Cpia: bimbi e adulti nella stessa struttura

La pubblicazione è avvenuta in data odierna. L’ordinanza, in sostanza, non attribuisce a un singolo consiglio di circolo una competenza generalizzata sulle scelte dell’Amministrazione comunale in materia di edilizia scolastica ma unicamente una coerente competenza per quanto concerne le attrezzature e strutture scolastiche, nei limiti in cui risultano assegnate al singolo istituto. Il Tar, in merito alle procedure di sicurezza, ravvisa una impropria generalizzata competenza di merito non di pertinenza dei ricorrenti. C'è di più. Secondo lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale, nemmeno la violazione delle norme di sicurezza è di sua competenza: per questo motivo il Tar non si esprime in tal senso né si può esprimere l’atto impugnato dei due dirigenti scolastici.