A Mondojuve si pattina sul ghiaccio fino all'8 marzo

Da sabato 18 gennaio fino a domenica 8 marzo, per la prima volta, la stagione invernale di Mondojuve Shopping Village si arricchirà con una pista di pattinaggio ad accesso gratuito posizionata presso la Piazza Centrale.

L’impianto osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dal mattino, dalle 10:00 alle 13:00, e al pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00. Chi non ne fosse munito potrà noleggiare i pattini direttamente in loco, gratuitamente durante la settimana e al costo di 2€ al paio per la durata di un’ora il sabato e la domenica.

Sabato 18 gennaio, alle ore 16:00, l’avvio della nuova attrazione verrà suggellato da un’esibizione sul ghiaccio degli atleti della società sportiva Pattinatori Artistici Torino (PAT). Le loro lame torneranno a danzare sulla pista con nuovi spettacoli in occasione di altri momenti di festività: a San Valentino, per Carnevale e per la Festa della Donna.

Con una superficie di 200 m² la pista, curata in ogni dettaglio, è aperta a tutti gli appassionati del pattinaggio, dai più grandi ai più piccoli, per fare una pausa sportiva e dinamica dallo shopping o per passeggiare sul ghiaccio con amici e amiche accompagnati da una colonna sonora musicale.