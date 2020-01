Guide turistiche con reddito di cittadinanza per il minibus a guida autonoma del Campus Onu

I percettori del reddito di cittadinanza impiegati come guide turistiche per scoprire Olli, il minibus elettrico a guida autonoma presentato questa mattina al campus Onu di Torino. Lo shuttle verrà usato per un periodo di prova di quattro mesi per gli spostamenti interni nella struttura vicino al Po.

Ad accompagnare eventuali visitatori, che vorranno scoprire e provare lo shuttle, e fornire tutte le informazioni coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. “Abbiamo individuato due persone – ha spiegato la sindaca Chiara Appendino – che a partire dal 20 gennaio verranno formate: comprenderanno la tecnologia, vivranno la sperimentazione nei prossimi mesi e saranno loro a raccontarla”. “Pensiamo che le tecnologie – ha continuato la prima cittadina – possano essere un’opportunità di lavoro e di inclusione”.