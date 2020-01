Smog, da domani in Torino e provincia semaforo viola: "Usate l'auto solo per necessità"

Da domani semaforo viola per lo smog a Torino, Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria. Ieri si è registrato , per il ventesimo giorno consecutivo, un valore di PM10 superiore al limite di 50 mcg/mc stabilito dalla normativa europea.

Pertanto, come stabilito dal tavolo in Città Metropolitana, da domani il semaforo della qualità dell’aria sarà portato al colore viola fino a lunedì 20 gennaio. Verrà esteso l’orario del blocco del traffico, dalle 7 alle 20 anziché dalle 8 alle 19 come è avvenuto finora, e anche le auto diesel Euro5 immatricolate dopo il 1 gennaio 2013 saranno ricomprese nel blocco.

L'appello ai cittadini del Comune di Torino è "di utilizzare la propria auto solo in caso di assoluta necessità e di tenere a 19 gradi il livello del riscaldamento".

Rimane in vigore il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni inferiori alle 4 stelle, così come quello di accendere fuochi all'esterno (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...) e di spargimento dei liquami zootecnici.

Proseguono inoltre le limitazioni del livello arancione nei comuni di Carmagnola, Chieri, Rivalta di Torino e Vinovo.

"La questione ambientale -commentano i Fridays For Future Torino - deve essere messa in cima alle nostre priorità. Non basta più bloccare il traffico per qualche giorno, quando lo smog è alle stelle". "Esigiamo -continuano gli attivisti - interventi strutturali, un trasporto pubblico sostenibile ed accessibile a tutti, la tutela di chi sceglie di spostarsi in bicicletta e una qualità dell'aria che rispetti il diritto alla vita. Ora".