Soccorso Tricolore dona pane alle famiglie italiane, Marrone (FdI): "Iniziativa che scalda il cuore"

Esistono beni di prima necessità che non dovrebbero mai mancare sul tavolo di una famiglia. Molto spesso, però, anche recuperare un pezzo di pane, per chi è in difficoltà, risulta difficile. Da questo è nata l'iniziativa di Giuseppe, panettiere del panificio La Pagnotteria, in zona Mirafiori, che ha deciso di regalare alle famiglie italiane bisognose il pane avanzato al termine della giornata.

Ad aiutarlo l'associazione Soccorso Tricolore, da anni attiva nel sostegno agli italiani in difficoltà. "Siamo grati a Giuseppe per il suo senso di solidarietà - dichiara Domenico Di Bella di Soccorso Tricolore - Ogni giorno assistiamo famiglie che si sentono abbandonate da tutti ed in questo scenario la differenza la fanno i piccoli gesti concreti. Il pane donato da Giuseppe permetterà loro di portare in tavola un bene di prima necessità, di cui nessuno dovrebbe mai dover fare a meno".

Al lancio dell'iniziativa era presente anche il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone: "Intendo ringraziare Soccorso Tricolore e Giuseppe per un'iniziativa che scalda davvero il cuore. Siamo davanti ad un esperimento che spero possa rappresentare un aiuto concreto per tutte quelle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà economiche".

Nelle prossime settimane è previsto l'inizio delle distribuzioni, dopo la verifica dei certificati Isee, a conferma della situazione di difficoltà.