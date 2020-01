"Riflessioni per non dimenticare" a Torino il Giorno della Memoria sul tram storico

“I Viandanti” della Cojtà Gruliascheisa e l’ATTS (Associazione Torinese Tram Storici) organizzano “Mai più. Riflessioni…per non dimenticare. Giorno della Memoria sul tram storico”. L’iniziativa si svolgerà domenica 26 gennaio 2020 con partenze alle ore 15.00 – 16.00 – 17.00 da piazza Castello. Prenotazione obbligatoria su https://attstorino.eventbrite.it

"Riflessioni ... per non dimenticare..." è un viaggio teatrale con brani inediti appositamente scritti dal gruppo. Si viaggerà a bordo del tram storico 2598 accompagnati solo dallo sferragliare delle ruote del tram e dalla voce degli interpreti per riflettere e per ribadire il nostro “mai più”.

Il tram 2598 appartiene ad una serie di 100 tram studiati dall'Atm nei primi anni '30 e realizzati dalla Fiat Materfer. È il primo tram “a carrelli” ad entrare in servizio e con i suoi oltre 13 metri di lunghezza è, per l‘epoca, la vettura più lunga in servizio.

L’ATTS, Associazione Torinese Tram Storici, nasce a fine 2005 con l’obiettivo di creare un “museo del tram in movimento” unico in Italia e tra i pochissimi in Europa. I nostri 800 soci ci hanno aiutato a recuperare motrici storiche di Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli e Monaco di Baviera, con altre vetture in arrivo. Da un’idea dell’ATTS nasce anche la linea 7, gestita da GTT interamente con tram storici ogni sabato e domenica.

L'associazione Cojtà Gruliascheisa, nata nel 1984, ha natura culturale, artistica e ricreativa. Si prefigge di ricercare e coltivare le memorie del passato, di valorizzare il territorio, di organizzare e promuovere attività e manifestazioni.