Scontro tra una 500 Enjoy e un bus questa sera in via Artom a Torino. Intorno alle 18.30 si è verificato un incidente a Mirafiori sud. L'impatto tra l'auto ed il mezzo della Gtt è stato molto violento, al punto che il veicolo in sharing si è cappottato.

Il conducente dell'Enjoy di 26 anni, fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Cto.

Sul posto la Polizia Municipale di Torino, per gestire il traffico e ricostruire l'esatta dinamica.