Nichelino, una mostra per celebrare i 20 anni del titolo di Città (FOTO)

Un'anteprima, con alcune immagini, era stata visibile lo scorso settembre, nello stand del Comune, durante i giorni della Festa di San Matteo. Da ieri sera Nichelino celebra la sua storia e il ventennale del titolo di Città con una bella mostra ospitata negli uffici al secondo piano del palazzo comunale.

"Inchiostri e acquerelli per immaginare la storia", è un viaggio lungo alcuni secoli, per scoprire come un piccolo feudo è diventato la borgata del “Nichilino”, quindi Comune autonomo. Ci sono manoscritti d'epoca, in alcuni casi si tratta di esemplari rarissimi, custoditi in apposite teche, foto e reperti d’archivio che testimoniano lo scorrere del tempo, il passaggio dai re di casa Savoia all'Italia repubblicana del secolo scorso per arrivare fino al documento, firmato dall'allora presidente Carlo Azeglio Ciampi, che il 17 gennaio del 2000 assegnò a Nichelino la qualifica di Città.

Alla inaugurazione erano presenti il sindaco Giampiero Tolardo, l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero e quello alla Cultura Michele Pansini, oltre al suo predecessore (attuale consigliere regionale) Diego Sarno, insieme a tutti coloro che hanno reso possibile realizzare questo piccolo gioiello. In primis il gruppo di dipendenti comunali, volontari e appassionati che fanno parte delle “Officine della Memoria”, che lavorano con l'obiettivo di far conoscere ed apprezzare la storia di Nichelino.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà visitabile fino a domenica 26 gennaio e avrà come ciceroni d'eccezione i ragazzi della II a dell'Enaip di Nichelino. E, prima dell'ingresso in sala Mattei, un video molto coinvolgente consentirà di rivivere le fasi più importanti di questa storia e poter vedere alcune immagini del "dietro le quinte" di come è stata allestita la mostra.