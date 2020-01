Stasera al teatro Superga di Nichelino l’arte del mimo nello spettacolo "You & Me"

Mummenschanz è la compagnia elvetica che ha rivoluzionato durante i suoi oltre 45 anni di carriera il teatro visuale, facendo dell’arte del mimo il suo punto di forza.

Artisti visionari e poetici, “musicisti del silenzio”, come sono stati definiti, i Mummenschanz portano in scena una suggestiva metamorfosi delle forme e dei colori con storie puramente visive, senza accompagnamenti musicali né scenografie, interpretando le coreografie in maschera e in costumi elaborati e surreali.

“You & Me” è il loro nuovo e ultimo spettacolo che prende gli oggetti della vita quotidiana, animandoli e scoprendo la loro vita poetica. Sul palco si racconta una storia attraverso la potenza creativa del linguaggio non-verbale di corpi e forme. “You & Me” presenta in gran parte nuovi sketch accanto ad alcuni dei più celebrati numeri della compagnia. Floriana Frassetto, cofondatrice della compagnia nel 1972 in Svizzera insieme a Bernie Schürch e Andres Bossard, porta sul palco la perfetta illusione di straordinari esseri-oggetto e creature fantasiose, capaci di rappresentare in silenzio le emozioni, le fragilità e i paradossi degli uomini. Attraverso l’uso di materiali di scarto, come sacchetti, tubi, filo di ferro, gommapiuma, stoffe colorate e un tripudio di luci ad arte non ci sarà limite alla fantasia in uno spettacolo divertente e surreale.

L'appuntamento è per la serata di oggi, sabato 18 gennaio, alle ore 21 al teatro Superga di Nichelino.

You & Me

Con Mummenschanz

Produzione: Mummenschanz Stiftung. Distribuzione italiana: Terry Chegia

Fondatori: Andres Bossard, Floriana Frassetto, Bernie Schürch. Compagnia: Floriana Frassetto, Sara Hermann, Christa Barrett, Kevin Blaser, Oliver Pfulg. Staff tecnico: Eric Sauge