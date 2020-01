Allasia (Lega):"Meritavamo Olimpiadi 2026: lavoriamo affinchè Sestriere ospiti Mondiali 2029"

“Meritavamo le Olimpiadi del 2026: adesso lavoriamo affinché Sestriere ospiti i Mondiali di Sci alpino del 2029”. E’ questo il commento del Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia, al termine della giornata di slalom gigante di Coppa del Mondo, in programma oggi nella località sciistica valsusina.

“L’ottima organizzazione – spiega Allasia - vista oggi per la gara lascia molto amaro in bocca per le Olimpiadi invernali perse del 2026”. “Poteva essere -continua il numero uno di Palazzo Lascaris -una grande occasione di rilancio per l’economia e turismo del Piemonte, come è stato in occasione di quelle del 2006. Invece la miopia suicida del Sindaco di Torino Appendino e del M5S ha fatto perdere una grande occasione al nostro territorio”.

“L’auspicio che questa agonia per Torino finisca al più presto. La Regione Piemonte in sinergia col territorio adesso lavorerà affinché Sestriere possa ospitare i Mondiali di Sci alpino del 2029, candidatura avanzata alla Fisi lo scorso agosto, un’ occasione che non possiamo perdere” conclude Allasia.