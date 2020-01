Venaria, il centrodestra unito con Giulivi: "Oggi apriamo comitato elettorale, sarà la casa dei cittadini"

Dopo Rivoli e la Regione, il centrodestra unito punta a prendersi anche Venaria Reale con il candidato sindaco Fabio Giulivi, sostenuto dalla lista civica Venaria Riparte, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Questo pomeriggio è stato ufficialmente inaugurato il comitato elettorale di Giulivi in via Palestro 7. “La casa dei cittadini che vorranno conoscere il nostro programma elettorale”, come la definisce il 38enne, con un passato da segretario cittadino di An, che aggiunge “sarà aperta tutti i giorni, per coloro che vorranno avvicinarsi a noi. E’ importante, in un’epoca di politica fatta solo sui social, aver anche una presenza fisica in città, dare un segno di concretezza”.

“Dopo i commissariamenti e i 5 Stelle– continua Giulivi – è necessario dare stabilità a Venaria e costruire un’alternativa unitaria”. Nel programma elettorale sicurezza, lavoro, rilancio del commercio locale, rigenerazione urbana, piano straordinario per le manutenzioni, turismo, cultura, scuola, famiglia,…

La squadra, come spiega il candidato sindaco del centrodestra, è ancora da definire. “Sarà però composta -precisa di venariesi: l’errore della precedente giunta è stato di non avere assessori della città, che costituiscono un collante tra amministrazione e cittadini” conclude Giulivi.

“Abbiamo scelto – spiega il coordinatore regionale di Forza Italia Piemonte Paolo Zangrillo – un candidato giovane e motivato. C’è stata una convergenza abbastanza naturale su di lui, da parte della coalizione di centrodestra: dopo tanto tempo, questa volta c’è la possibilità di competere per vincere”. “Venaria – continua l’esponente azzurro - ha grandissime potenzialità dal punto di vista turistico, poco sfruttate e valorizzate dalle precedenti legislature”.

“Fabio – aggiunge la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli – ha alle spalle esperienza nell’ambito del centrodestra. Dopo l’esperienza nefasta del M5S, Venaria si merita un nuovo governo di centrodestra”.

“Noi oggi -spiega il consigliere regionale della Lega Andrea Cerutti - inauguriamo questa sede nel centro della città. Fabio sarà sempre presente sul territorio: iniziamo questa campagna elettorale, che ci vedrà protagonisti”.