Travolto ed ucciso da un'auto pirata nel Torinese: si cerca una Volkswagen

E’ una Volkswagen l’auto pirata che la notte scorsa ha travolto ed ucciso Franko Gjinaj, 35enne originario dell'Albania e residente a Manta, nel Cuneese. E’ questo il risultato dei primi sopralluoghi effettuati questa mattina dai Carabinieri sulla provinciale 143 che collega Stupinigi ed Orbassano, dove questa notte si è verificato l’incidente. Nel luogo del sinistro sono stati ritrovati alcuni frammenti del veicolo investitore.

Gjinaj stava attraversando la strada in una zona senza illuminazione, quando è stato travolto dall’auto. Il conducente del mezzo, dopo averlo investito mortalmente, non si è fermato: non è escluso che il guidatore non si sia accorto di quanto accaduto.

I Carabinieri hanno disposto posti di blocco in tutta la provincia.