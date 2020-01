Alla guida con la patente scaduta, cerca di investire un carabiniere: fermato pregiudicato a Ivrea

Alla guida con la patente scaduta, era fuggito al controllo dei carabinieri cercando di investire un militare. E' stato rintracciato, a Ivrea, un 55enne pregiudicato al termine di una folle corsa per le vie del centro, nel pomeriggio di ieri. Una gazzella in forza al nucleo radiomobile lo aveva fermato al volante della sua Citroen C3, all’altezza di corso Nigra. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia, in attesa della direttissima fissata questa mattina.