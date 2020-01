Morì dopo essere inciampata su un tombino: indagata una dirigente del Comune

L'episodio, risalente allo scorso 25 ottobre, in corso Brescia angolo via Alessandria. La donna, a seguito della caduta, era spirata presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. A tre mesi dall'incidente, la Procura accusa la dirigente di omicidio colposo. Gino Obert, avvocato che assiste l'indagata, spiega: "Sia la dirigente che il Comune respingono ogni responsabilità".

Secondo la difesa infatti la manutenzione dei tombini avrebbe dovuto essere fatta dall'azienda che li gestisce. L'autopsia aveva accertato come l'anziana fosse morta a causa del politrauma, ma non aveva chiarito se la caduta fosse avvenuta in seguito a un malore o al tombino.