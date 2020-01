A Torino messa per San Sebastiano, patrono della polizia locale: “Aiutate il prossimo, senza distinzioni”

Nel giorno di San Sebastiano, Torino ricorda il santo patrono della polizia locale. La messa, officiata presso la parrocchia Gesù operaio di via Leoncavallo, è stata celebrata da Severino Poletto, cardinale ed ex arcivescovo di Torino.

La funzione, oltre che a ricordare gli agenti della polizia municipale scomparsi nel 2019, è servita a ribadire il grande ruolo sociale svolto da tutti i vigili, sempre a contatto con i cittadini. Poletto, che per undici anni ha ricoperto la carica di arcivescovo di Torino, e che continua a portare nel cuore la città della Mole, ha poi rivolto un messaggio agli agenti presenti: “Dobbiamo ringraziare la polizia municipale, garanzia di sicurezza per i cittadini. Il signore vi protegga”.

A loro e alla sindaca Appendino, presente in prima fila insieme al comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon, è stata inoltre ribadita l’importanza di agire in una città in cui “non sono ammesse distinzioni. Ricchi o poveri, italiani o migranti: quando uno ha bisogno siamo tutti uguali, tutti creature di Dio”.

Durante la messa è stato poi presentato don Mauro, quale nuovo cappellano della polizia municipale. In conclusione, Poletto ha poi augurato ai vigili “di sentire la responsabilità di essere i primi garanti di imparzialità e uguaglianza a Torino”.