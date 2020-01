Diagnosi prenatale, Zambaia (Lega):"Test dna gratis in Piemonte per gestanti a rischio"

Dopo la sinistra, anche la Lega chiede che il Piemonte renda gratuito il test dna per gestanti a rischio. La proposta arriva dalla consigliere regionale del Carroccio Sara Zambaia, a pochi giorni da quella del capogruppo regionale di Luv Marco Grimaldi.

“Oggi -spiega Zambaia- ho depositato un ordine del giorno a favore delle gestanti con rischi di patologie al feto. Si tratta di fornire, attraverso il servizio sanitario pubblico, moderni test di diagnosi prenatale: i cosiddetti NIPT. Con un semplice prelievo del sangue della madre, si possono infatti diagnosticare le principali patologie cromosomiche relative al feto”.

Il Piemonte seguirebbe così l’Emilia Romagna, che è la prima regione in Italia ad avere reso gratuito questo esame prenatale non invasivo di screening del dna fetale, che permette di valutare il rischio di sindrome di Down (trisomia 21), e le trisomie 13 e 18 nel feto.

Ad oggi nella nostra regione e in tutta Italia (a eccezione della Toscana, che prevede un rimborso in base al reddito) il test può essere eseguito solo privatamente senza alcun rimborso dal Servizio sanitario regionale, con un costo fra i 500 e i 700 euro, che aumenta nel caso si richieda di rilevare il rischio di altre più rare patologie.

“La mia richiesta - prosegue Zambaia - è che l’assessore competente si faccia portavoce della richiesta di inserire il NIPT trai LEA, su base nazionale, così che le donne a rischio possano usufruire in modo totalmente gratuito di questo test a prescindere dalla regione di appartenenza".

“Nell’attesa chiediamo di valutarne la fattibilità su base regionale” conclude la consigliera del Carroccio.