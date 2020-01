Stavolta a fuoco un tram a Torino, nessun passeggero era a bordo

Un principio di incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, martedì 21 gennaio, a bordo di un tram al Rondò della Forca.

Le fiamme sono state domate dall'autista che, accortosi del fumo, ha dato l'allarme. Il tram è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco e poi spostato su un binario morto. Sul mezzo, al momento dell'incendio, per fortuna non c'erano passeggeri.

Si indaga per stabilire cosa abbia causato il rogo. Nei mesi scorsi la Procura di Torino ha aperto una inchiesta e l'azienda del trasporto pubblico locale ha avviato una indagine interna sugli incendi che hanno riguardato diversi autobus.

Sulle cause all'origine dei roghi, che per la prima volta riguarda un tram, il Pm Vincenzo Pacileo ha affidato ad uno specialista del Politecnico di Milano il compito di fare chiarezza.