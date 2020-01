Circolo dei Lettori, gli appuntamenti di mercoledì 22 gennaio

Nell’ultima pagina di Rien ne va plus abbiamo lasciato Rocco Schiavone ferito in un lago di sangue. Ora Rocco è in ospedale, così costretto all’immobilità, di malumore. È il nuovo romanzo di Antonio Manzini, Ah l’amore l’amore… (Sellerio), che l’autore porta al Circolo dei lettori mercoledì 22 gennaio ore 18, in dialogo con Bruno Ventavoli. Partner Reale Mutua.