Oltre 3.000 studenti piemontesi a lezione di mobilità ecosostenibile con il progetto Diderot

La smart mobility, il car e il bike sharing, le app e le aziende più innovative nel settore dei trasporti ecosostenibili: sono le “materie” di studio per oltre 3.000 studenti di Torino, del Piemonte e della Valle d’Aosta che partecipano alla linea didattica “Rendere possibile un’impresa … impossibile” del Progetto Diderot della Fondazione CRT.

Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Pandora per stimolare lo spirito imprenditoriale dei ragazzi della “generazione Greta”, ha preso il via presso l’IIS Paolo Boselli di Torino sotto la guida di Mario Acampa, attore, regista e autore, che coinvolgerà i ragazzi in vere e proprie lezioni-spettacolo.

Dopo le scuole torinesi, il viaggio attraverso i casi-studio delle aziende più significative nell’ambito della mobilità sostenibile proseguirà nelle prossime settimane ad Alessandria, Cuneo, Novara, Asti, Vercelli, Biella e Aosta. Protagonisti delle prossime lezioni-spettacolo saranno anche l’attrice Michela Di Martino e l’attore e presentatore Alessandro Marasso.