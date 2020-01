A fuoco nella serata di ieri in via Romita a Torino. Intorno alle 23 i vigili del fuoco sono intervenuti a Mirafiori nord, dove erano divampate le fiamme all'ottavo piano di un condominio.

Con l'uso di un'autoscala sono state soccorse le persone bloccate dal fumo al piano superiore: tra loro anche due bambine, Durante le operazioni, per la sicurezza e per non fare respirare fumo gli abitanti evacuati, sono stati utilizzati gli erogatori con aria respirabile.