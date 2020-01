Gravidanza e alimentazione: cosa mangiare, cosa no e perché

Il periodo della gravidanza è un periodo molto delicato sia per la mamma che soprattutto per il bambino che porta in grembo. Proprio per questo motivo è importante che la mamma segua uno stile di vita sano e quindi una corretta alimentazione. Questa è indispensabile non solo per soddisfare il fabbisogno e le necessità nutritive di entrambi ma anche per evitare situazioni di rischio. I cambiamenti ormonali nella donna rendono il suo sistema immunitario più debole e a rischio infezioni, per il feto, dal canto suo, i rischi possono essere anche fatali specie relativamente ad alcune malattie specifiche.

Alla luce di ciò è chiaro che la mamma deve adottare una dieta bilanciata e che sia sicura per il piccolo in grembo. Non bisogna negare che non è sempre facile e a volte di fronte a qualche leccornia si resta proprio con l’acquolina in bocca, ma è bene riuscire a rispettare le regole. Non si tratta, infatti, di ingrassare un chilo in più o di fare una “marachella”, ma di mettere a rischio la salute del bambino e, conoscendo i rischi, non vale proprio la pena.

Mamme di ieri e mamme di oggi a tavola

Se le mamme di un tempo non sapevano nemmeno bene cosa potevano mangiare e cosa no o potevano sottovalutare l’importanza di alcune accortezze o divieti alimentari in stato di gravidanza, le mamme di oggi non hanno proprio più scuse e possono avere tutte le informazioni su cosa mangiare e cosa non mangiare e il perché. Su siti come iMamma, un blog gravidanza e mondo mamma, è possibile leggere eccellenti articoli sull’argomento e conoscere tutto quello che bisogna sapere sull’alimentazione nel corso dei 9 mesi.

A proposito di mamme di una volta, è bene dire subito che la credenza, ormai fortunatamente superata ma non da tutte, che la mamma debba mangiare per due è infondata, falsa e anzi dannosa. L’apporto energetico non aumenta di molto ed è anzi importante mantenere il peso sotto controllo.

L’alimentazione in gravidanza: cosa sì e cosa no

L’alimentazione in gravidanza dovrebbe essere nutriente ed equilibrata. Ben vengano quindi la varietà dei cibi e gli alimenti sani e freschi di stagione. Questi sono consigliati in particolare per l’apporto di vitamine e minerali, nutrienti il cui fabbisogno in dolce attesa aumenta. Che si sia onnivori o vegani non importa, purché si bilancino bene i nutrienti.

Il consumo di carne non è infatti indispensabile ma bisogna che le proteine siano sufficienti e di qualità: un uovo ogni tanto comunque sarebbe sicuramente meglio. In caso di un regime vegetariano è bene consultare il ginecologo che potrebbe ritenere necessario (anche in base agli esami) fornire alla mamma specifici integratori. Importante è bene un paio di litri, almeno, di acqua al giorno.

Da evitare sono ovviamente gli alcolici e da limitare sono il thé e il caffè. Ok il pesce, ma meglio evitare i grossi predatori che non si sa bene cos’abbiano mangiato e che, secondo degli studi, sono risultati più esposti a metalli pesanti. Meglio mangiare pesciolini come sogliola, merluzzo, nasello, trota, orata o simili. Attenzione bisogna porre in particolare al pericolo legato ai microbi e ai parassiti presenti negli alimenti, specialmente a Toxoplasma gondii, Salmonella e Listeria. Gli ultimi due si scongiurano mangiando cibi ben cotti (carne e pesce crudi, affumicati, o aperti da troppo tempo in frigorifero: no). Il primo parassita si evita lavando bene frutta e verdura (strofinandola e usando bicarbonato o altri prodotti appositi).