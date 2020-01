Prima Assemblea Nazionale della A.S.S.O. Associazionismo Sindacale Solidale Organizzato

Il prossimo 23 gennaio avrà luogo a Bologna, presso il Savoia Hotel Regency in via del Pilastro 2, dalle h 10:00 alle h 17:00, la prima Assemblea Nazionale di una nuova Confederazione datoriale denominata A.S.S.O., Associazionismo Sindacale Solidale Organizzato. L’intento di questa nuova Confederazione è quello di cambiare il mondo del lavoro, creando nuove sinergie produttive tra le parti in gioco, ma soprattutto portando avanti una nuova visione di vita lavorativa in cui l’agire economico e’ orientato alla concretizzazione di valori non fissati unicamente sulle logiche rapaci del profitto, ma su valori quali la condivisione, la vicinanza, la partecipazione, lo scambio, valori antichi, orientati ad un nuovo modello economico più inclusivo, umano e interdipendente.

La galassia delle realtà associative non è passata indenne dai vorticosi mutamenti di questi anni. I recenti cambiamenti del contesto economico e produttivo hanno determinato una profonda trasformazione dei mercati, hanno indotto le Imprese ad aggregarsi secondo modelli diversi rispetto al passato, superando la tradizionale organizzazione per settori. ASSO vuole andare ancora oltre. Vuole essere la Confederazione delle Confederazioni, la Confederazione delle Associazioni, lavorare al fianco delle Imprese, delle libere professioni, al fianco delle persone, con il fine di perseguire fondamentali obiettivi di crescita, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, della gestione delle problematiche quotidiane e professionali. Vuole arrivare ad essere una voce ascoltata nelle stanze delle Istituzioni pubbliche e private, del Governo, del Parlamento.

Durante l’Assemblea verranno esposte le linee generali di indirizzo della nuova politica di rappresentanza di questa nuova Confederazione e verranno definite le strategie di sviluppo per mettere in moto sinergie che possano aiutare ad aumentare le opportunità e ad affrontare le nuove sfide del mondo contemporaneo, tenendo insieme tre elementi fondamentali della filosofia di ASSO: competenza, solidarietà e senso di comunità.