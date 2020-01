Di Maio lascia la guida del M5S, Appendino: "Fase molto delicata per il Movimento"

"Non commento fino a che non sentiremo cosa a dire Luigi, certo è che se dovesse confermare quello che emerso si apre una fase molto delicata per il Movimento 5 Stelle". Così la sindaca Chiara Appendino ha commentato, a margine della conferenza stampa sul volley a Palazzo Madama, le voci che darebbero Luigi Di Maio pronto a fare un passo indietro da guida del M5S.

"Credo sia giusto - ha aggiunto la prima cittadina - sentire cosa Luigi ha da dire e perché ha fatto questa scelta".

In passato erano circolate voci sulla possibilità che Appendino affiancasse Di Maio nella leadership dei pentastellati. "Sono stata eletta sindaca - ha replicato sul tema - e ho un mandato: la mia priorità è la città e quindi continuerò a governare Torino con il mio programma elettorale. Sono sindaca ancor prima che esponente del M5S".