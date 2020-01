Nichelino contro l'utilizzo di plastica, in distribuzione ai dipendenti comunali le nuove borracce in alluminio

Da questa settimana sono in distribuzione ai dipendenti comunali le borracce ecologiche (in alluminio) della Città di Nichelino.

Altre borracce saranno presto messe a disposizione dei cittadini attraverso specifici percorsi di educazione e di sensibilizzazione ai temi dell’ecologia. "Ogni anno in Italia si consumano 8 miliardi di bottiglie di plastica dell'acqua - spiega l'assessora all'Ambiente Valentina Cera - Le istituzioni in primis devono dare l’esempio e cambiare mentalità, per questo abbiamo scelto di partire dalla macchina comunale".

"L'obiettivo è cominciare ad abbattere l'utilizzo delle bottiglie di plastica. La nostra città dovrà diventare all’avanguardia nella sostenibilità ambientale".