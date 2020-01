Preziosi orologi da donna, per tutte le occasioni

L'orologio da polso è ancora oggi un accessorio utilissimo. Inoltre, è anche un oggetto con una notevole funzione decorativa.

In commercio è possibile trovare tantissimi preziosi orologi da donna , molti dei quali davvero stupendi, che nel complesso possono accontentare i gusti di tutte.

Si tratta di oggetti che in alcuni casi si rivelano particolarmente adatti per le occasioni speciali. In altri, conferiscono un tocco in più al look di ogni donna anche nelle occasioni più informali.

Nei prossimi paragrafi ne indichiamo alcuni tra i più belli tra cui scegliere.

Orologi da donna che sembrano braccialetti

Tra i diversi modelli esistenti, in commercio è possibile trovare anche preziosi orologi da donna che somigliano a dei braccialetti, pur avendo un quadrante che indica l’ora. Di seguito, eccone alcuni particolarmente degni di menzione:

Breil Kate TW1369 : orologio analogico davvero affascinante, è in pratica un gioiello elegante che indica il tempo. Il suo quadrante è di colore bianco, mentre il resto dell’oggetto, realizzato in acciaio inox, è di colore argentato.

Morellato Coll. Drops R0153122604 : bellissimo orologio analogico in acciaio prevalentemente di colore argentato, con un cinturino molto sottile e un quadrante rotondo, piccolo e grazioso. Presenta anche due medagliette penzolanti a scopo decorativo.

Morellato Coll. Drops R0153122586: simile al precedente, si differenzia però nell’avere due piccole sagome colorate penzolanti (sempre in acciaio), una delle quali raffigura due ciliegie, e l’altra una fragola.

Orologi da donna sportivi

In commercio esistono anche degli orologi da donna che, grazie alle loro funzioni extra, possono dare un valido aiuto per le attività sportive. Per esempio, possono cronometrare i tempi nel mentre si svolge una particolare attività fisica (come ad esempio una corsa), o un certo tipo di allenamento.

Tra gli orologi sportivi degni di nota, di seguito ne indichiamo alcuni:

Sector EX-08 R3251592504 : bellissimo orologio sportivo da donna digitale. Ha il cinturino azzurro, il contorno del quadrante argentato, e il vetro trasparente.

Sector EX-08 R3251592501: stesso modello dell’orologio prima descritto, ma con colori diversi. Ha infatti il cinturino nero, il quadrante argentato, e il vetro giallo scuro.

Orologi da donna dal sapore vintage

Tra i vari orologi da donna delle migliori marche, ne esistono anche alcuni con un suggestivo aspetto vintage:

Breil Manta Vintage TW1266 : orologio analogico unisex stile vintage. Ha il cinturino in acciaio. L'intero oggetto ha un colore dorato, tranne il quadrante, che invece è nero con scritte bianche. Due delle sue lancette sono nere, con parte interna bianca, mentre quella che indica i secondi è rossa.

Casio Vintage A158WEA-1EF: orologio digitale stile vintage. È un prodotto unisex. Ha il quadrante nero. Il suo cinturino è in acciaio, e con un colore argentato.

Altri orologi donna degni di nota

Sono davvero tanti i preziosi orologi da donna degni di considerazione. Per fare altri esempi oltre a quelli riportati nei paragrafi precedenti, di seguito ne menzioniamo altri davvero affascinanti: