"Il solco della memoria": a Rivoli musiche, parole e immagini intorno alla Shoa

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria la Scuola di Musica Città di Rivoli produce e mette in scena nel proprio auditorium Il solco della Memoria, diretto da Teresa Fessia, docente di canto moderno presso la Scuola, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Rivoli.

Lo spettacolo si pone come una riflessione sull'orrore operato dal regime nazista ed è sviluppato con particolare attenzione al pubblico più giovane, quale destinatario e testimone della memoria di ciò che è stato. Ambientato in un cabaret della Germania degli anni '40, lo spettacolo contrappone cantanti e militari, che rifiutano di interrogarsi sul destino degli ebrei per non perdere i loro privilegi, agli oppressi avviati allo sterminio. Tra le musiche di compositori celebri e meno noti e le immagini dei filmati d'archivio scorrono le parole delle vittime, da Primo Levi ai bambini del ghetto di Terezin, testimonianze della ferocia umana che non ha risparmiato neanche i più piccoli, e che proprio per questo si rivolge ai giovani affinché mantengano vivo il ricordo di chi invece non è sopravvissuto.