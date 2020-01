Capodanno cinese, Torino saluta l'anno del Topo [FOTO e VIDEO]

Torino celebra il Capodanno cinese. Una sfilata coloratissima partita dalla Rinascente ha dato il via alla tre giorni di festeggiamenti per salutare il 2020, l’anno del Topo. Il corteo, che ha attirato la curiosità di tanti torinesi presenti, ha visto in testa le due figure iconiche del leone e del dragone.

Ad aprire la festa l’assessore all’Immigrazione, Marco Giusta: “Sono felice e orgoglioso che anche quest'anno la collaborazione tra le associazioni cinesi e italocinesi e la città abbia dato il via, con la presenza della console del consolato generale a Milano, a questa magnifica festa che quest'anno ha fatto un importante salto di qualità”.

Dodici mesi che si annunciano doppiamente importanti e ricche di iniziative culturali ed economiche: quest'anno cade infatti il cinquantesimo anniversario dell'accordo bilaterale tra Italia e Cina.

"Secondo me questo rapporto - ha commentato il Console Aggiunto della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Wang Huijuan, alla cerimonia di inaugurazione a Palazzo Cisterna, - sta procedendo con solidità dopo le visite dei premier cinese e italiano. Il 2020 rappresenta anche l'anno della Cultura e del Turismo, quindi è molto importante per noi sfruttare questa occasione e incrementare le relazioni.

A margine della festa, il console è poi intervenuto sulla questione sul "Coronavirus" esploso in Cina che sin ora ha già causato 26 morti: "Ovviamente anche la stampa ha rivelato che di recente i casi sono aumentati ma il governo cinese sta prendendo precauzioni per evitare ulteriore contagio" ha spiegato Wang Huijuan.