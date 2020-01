Arrestato per aver dato fuoco ad un Postamat a Torino. La vicenda è accaduta la scorsa notte in via Negarville, dove un 40enne di origini nigeriane ha versato del liquido infiammabile sullo sportello dell'ufficio postale per poi darlo alle fiamme con due accendini.

Bloccato dai Carabinieri mentre cercava di fuggire, l'uomo irregolare sul territorio è finito in manette. L'incendio è stato domato dai pompieri: non sono ancora chiare le origini del gesto.