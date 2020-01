Sicurezza stradale, autobus fermato in via Traves dalla municipale: 2000 euro di multa

Un autobus moldavo è stato fermato nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio, in via Traves a Torino per un controllo da parte degli Agenti del Reparto di Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale Torino. Più di 2000 euro di sanzione per violazione alle norme che regolano i tempi di guida e il trasporto di merci. La sanzione è stata immediatamente pagata, pena il fermo del veicolo.