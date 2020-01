Ex Embraco, i lavoratori scrivono a Whirlpool: "Urgente pagare gli arretrati"

A Roma si andrà il 3 febbraio, ai tavoli del Mise per mettere meglio a fuoco la situazione. Ma intanto, i lavoratori ex Embraco programmano una nuova trasferta a Pero, dove si trova la sede di Whirlpool Emea. Mentre nel pomeriggio di lunedì programmano - dicono fonti sindacali - di spostarsi a Como, per un presidio sotto la casa della famiglia Di Bari (uno dei vertici dell'attuale proprietà, Ventures).

E proprio Whirlpool è destinataria - in particolare a Carmine Trerotola, responsabile delle relazioni industriali - della lettera che i dipendenti hanno scritto, reclamando gli arretrati che ancora aspettano di essere pagati. "Negli scorsi giorni Whirlpool ha dichiarato di impegnarsi nel versamento delle competenze spettanti ai 407 dipendenti della Ventures s.r.l. (ex Embraco) entro la fine del mese corrente - si legge nella lettera - Tuttavia, in questi mesi, più e più volte sono state disattese promesse da parte di tutti gli attori coinvolti nella vertenza".