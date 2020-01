Più comodità e stile nel tuo appartamento con i mobili salvaspazio LG Lesmo

Avere poco spazio a disposizione è un problema o un’opportunità? Dipende dal progetto d’arredo. Inutile negarlo, qualche difficoltà è inevitabile, ma superando con razionalità, buon gusto e un pizzico di creatività questi scogli, il risultato non farà rimpiangere i grandi appartamenti. Il passaggio dalla teoria alla pratica porta anzitutto alla selezione dei mobili.

I mobili utili all’arredo di un piccolo appartamento devono rispondere a un criterio di semplicità formale. Dovranno poi occupare volumi ridotti e preferibilmente andrebbero scelti articoli trasformabili, progettati per offrire la massima funzionalità, come nel caso della consolle allungabile.

Un’altra risorsa è costituita da mensole e scaffali, che hanno un ingombro limitato e sfruttano l’altezza dell’appartamento, dimensione spesso sottovalutata. Certe abitazioni richiedono l’uso di mobili realizzati su misura per adoperare al meglio ogni angolo.

Quanto alle pareti andrebbero valutate esclusivamente tonalità chiare e neutre, in molti casi può andare bene il bianco. Si possono comunque esaminare sfumature del grigio, beige e colori pastello. Bisogna prendersi tutto il tempo necessario e fare qualche prova per capire qual è la soluzione più adatta al proprio stile.

Le luci sono parte del progetto, come del resto una distribuzione degli spazi funzionale alle esigenze abitative. Per conferire la percezione di spazi più ampi e luminosi, è opportuno l’impiego di specchi in punti strategici dell’appartamento.

Come approccio generale, va distinto l’essenziale dal superfluo. Ragionare in questi termini significa avere, fin dall’inizio, una visione chiara delle priorità ed evitare tanti errori che potrebbero compromettere l’iniziativa.

