Con “Japan Days” Mazinga Z ed Evangelion atterrano nel weekend alla Tesoriera

Il Giappone sbarca a Torino con “Japan Days”: la rassegna, in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio alla Tesoriera di Torino, ospiterà diverse iniziative tra cui conferenze, incontri, momenti di intrattenimento e mostre.

L'evento è organizzato da Animanga Italia con il patrocinio di Città di Torino, Circoscrizione 4 e Biblioteche Civiche Torinesi. Tra le tematiche trattate, uno spazio particolare verrà dedicato al quarantennale dall'arrivo in Italia di Mazinga Z, al trentennale dei Cavalieri dello Zodiaco e all'uscita del film di Shin Evangelion, Evangelion: 3.0+1.0 ed Evangelion: Final.

Due le mostre in programma: “Mazin-Go!” (a cura dell'associazione culturale Amici di Go Nagai), collezione di trentadue tavole artistiche dedicate a Mazinga Z esposte in anteprima al Lucca Comics, e “Blood Type: Blue Water - Nadia×Evangelion Exhibit”, serie di diciotto illustrazioni in stili diversi ispirate a Nadia – Il mistero della pietra azzurra e Neon Genesis Evangelion.

Un altro appuntamento importante sarà quello con “Voci animate”, incontro con alcuni tra i maestri del doppiaggio che vedrà la partecipazione di Valentina Mari (doppiatrice, voce di Rei Ayanami di Evangelion e Sayaka Yumi negli episodi inediti di Mazinga Z pubblicati da Yamato), Fabrizio Mazzotta (direttore del doppiaggio, doppiatore, voce di Krusty il clown dei Simpson, Mizar di Goldrake e Eros di Pollon) e Ivo De Palma (direttore del doppiaggio, doppiatore e voce di Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco, Toki di Ken il Guerriero e Akira Fudo di Devilman).

Per informazioni: http://www.animangaitalia.it/