Domani in piazza Robilant workshop gratuito su DSA e ADHD per insegnanti professionisti

Si terrà domani, sabato 25 gennaio, a Torino, al Centro sportivo di piazza Robilant 16, il workshop gratuito "Il punto di vista di un ADHD e di un DSA", dalle 8:30 alle 12:30, promosso da "DSA e Oltre" e rivolto a insegnanti e professionisti che vogliano confrontarsi sul tema dei disturbi dell'apprendimento e parlare delle proprie esperienze in aula.

"Sono certo dell'importanza di momenti di incontro come questi - ha spiegato il presidente dell'associazione Rosario Capraro - perché, avendo un figlio affetto da DSA e iperattività, credo che spesso manchi una vera e propria cultura su questi temi, e la non conoscenza porti a una gestione sbagliata del problema e spesso ad amplificarlo".

"Per questo gli insegnanti - ha continuato - hanno bisogno di supporto nella gestione di bambini problematici e che fanno difficoltà a interagire con il gruppo classe. Grazie all’intervento di alcuni laboratori specifici, ci poniamo come obiettivo primario quello di migliorare la qualità di vita degli insegnanti e dunque indirettamente degli alunni stessi. Il workshop sarà un’occasione di crescita concreta, che trasmette metodologie cognitive e comportamentali, strategie specifiche, supporto psicologico, capacità d’analisi e strumenti concreti nella gestione di bambini affetti da disturbi dell’apprendimento, AHDH e tutti i casi in cui ci siano esigenze speciali".

Dopo la registrazione dei partecipanti alle 8.30, dalle 9:30 alle 11:30 si svolgeranno quattro laboratori pratici: game therapy, improvvisazione teatrale, step e visione; dalle 11:30 alle 12:30 seguirà il dibattito finale sulla tematica "Come un corpo consapevole sostiene la didattica".

Per informazioni: info@dsaeoltre.com; 0113054209.