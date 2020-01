Incipit Offresi: lo spettacolo letteral-musicale del primo talent letterario farà tappa a Cuorgnè

Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte.

È un format a tappe: la sfida si giocherà a colpi di incipit, da settembre 2019 a maggio 2020, all’interno delle biblioteche del Piemonte, con qualche tappa “extraterritoriale” a Pisa, in occasione del Pisa Book Festival e Roma. Nella sua quinta edizione Incipit Offresi farà tappa sabato 1 febbraio a Cuorgnè, all’interno della Biblioteca, in piazza Morgando 2. In un’arena gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit. Allo scadere del minuto, scandito da un grande cronometro proiettato alle spalle dei concorrenti, la giuria e il pubblico in sala esprimeranno un giudizio assegnando eventualmente altri 30 secondi per continuare l’incipit o esporre la propria idea di libro. L’aspirante scrittore che avrà ottenuto il punteggio più alto si aggiudicherà il diritto ad accedere a una delle due semifinali e la possibilità di arrivare alla finale in programma al Salone Internazionale del Libro di Torino 2020. A condurre la sfida, gli attori di B-Teatro, per un vero e proprio spettacolo di intrattenimento basato sull’improvvisazione, con la partecipazione straordinaria del Dottor Lo Sapio e del Trio Marciano (Vito Miccolis, Mao-Mauro Gurlino, Mattia Martino).

Per partecipare ogni aspirante autore dovrà compilare il modulo di iscrizione online inserendo un incipit in lingua italiana (max 1.000 battute) e una breve descrizione dei contenuti dell’opera. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri. Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la lettura e la scrittura, una scommessa basata su poche righe, un investimento sulle potenzialità dell’autore. La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la propria idea. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. Fino ad oggi sono stati decretati 4 vincitori, uno per ogni edizione, e sono stati pubblicati 40 libri dagli editori.