Torino, al PalaTazzoli due nuove piste da curling

Dopo una lunga attesa, Torino avrà finalmente un suo spazio esclusivamente dedicato al curling: sono state inaugurate giovedì, infatti, le due nuove piste allestite al primo piano del palazzetto del ghiaccio “Tazzoli” di Via Sanremo 67.

La struttura sarà in grado di ospitare tutte le società di curling e wheelchair curling presenti a Torino e comuni limitrofi: “È stato un lavoro lungo, laborioso e complicato - ha dichiarato l'assessore allo sport della Città di Torino Roberto Finardi – ma, finalmente, abbiamo la nostra casa del ghiaccio, un impianto unico in Italia perché in grado di ospitare tutte e quattro le discipline inerenti: hockey, curling, pattinaggio di figura e di velocità”.

La soddisfazione di Finardi è stata condivisa anche da chi usufruirà, direttamente, delle piste: “La strada - ha commentato il presidente piemontese della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Renato Viglianisi – è stata lunga e dura ma ce l'abbiamo fatta, i lavori sono stati realizzati nel migliore dei modi”. “La mancanza di una pista - ha aggiunto il dirigente della società sportiva Sportdipiù Giuseppe Antonucci – negli anni ha reso debole il movimento del wheelchair curling torinese: questo ulteriore step ci permetterà di farlo crescere ma servirà l'aiuto di tutti”.